Президент Вьетнама прилетел в Москву с официальным визитом

ВНУКОВО (МОСКВА), 28 июн — РИА Новости. Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл с официальным визитом в российскую столицу, передаёт корреспондент РИА Новости. Как ожидается, вьетнамский лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Уже в среду президент Вьетнама проведет встречу с Матвиенко. На четверг, 29 июня, запланирована его встреча с Медведевым. Стороны обсудят реализацию совместных проектов в промышленности и энергетике, зону свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Вьетнамом, сообщила пресс-служба кабмина.

Затем состоятся переговоры на высшем уровне. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также практической реализации соглашения от 29 мая 2015 года о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом.

Согласно сообщению Кремля, ожидается обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с упором на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что по итогам переговоров предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

Президент Вьетнама прилетел в Москву из Минска, где также проводил переговоры на высшем уровне.