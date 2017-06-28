Подвижек в подготовке к встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подвижек в подготовке к возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Со вчерашнего дня ничего не поменялось", — сказал Песков журналистам.

Ранее Белый дом заявил, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге. Ранее в Кремле заявили, что пока "конкретных наработок" по первой личной встрече президентов РФ и США нет. Однако было отмечено, что оба лидера будут в Гамбурге на саммите "двадцатки", и, по словам Пескова, "так или иначе, возможность встречи будет".