МИД назвал заявление США по ДРСМД конкурсом на создание поводов для санкций

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Тему исполнения Россией положений договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) используют в США лишь как очередной повод для антироссийских санкций, заявил РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.

"Сейчас складывается впечатление, что в Вашингтоне объявлен конкурс на изобретение поводов для антироссийских санкций. И тема договора о РСМД здесь, к сожалению, не является исключением", — сказал он.

"Неизвестно, какой приз рассчитывает получить победитель в этом конкурсе. Но на фоне общего неизбежного глобального проигрыша, который предполагают подобные игры, приз в лучшем случае будет утешительным. Да и вообще не очевидно, удастся ли им кому-то воспользоваться", — подчеркнул дипломат.

Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей внесла 22 июня очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.