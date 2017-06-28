МИД назвал заявление США по ДРСМД конкурсом на создание поводов для санкций

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Тему исполнения Россией положений договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) используют в США лишь как очередной повод для антироссийских санкций, заявил РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.
"Неизвестно, какой приз рассчитывает получить победитель в этом конкурсе. Но на фоне общего неизбежного глобального проигрыша, который предполагают подобные игры, приз в лучшем случае будет утешительным. Да и вообще не очевидно, удастся ли им кому-то воспользоваться", — подчеркнул дипломат.
Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".
В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.