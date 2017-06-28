В МИД не исключили, что США могут в одностороннем порядке выйти из ДРСМД

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В МИД РФ не исключают, что США могут в одностороннем порядке выйти из Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД.

"Вероятность можно просчитывать к рациональным действиям, но когда приходится иметь дело с истерикой, густо замешанной на антироссийской паранойе, то поведение становится непредсказуемым, так что исключать, конечно, ничего нельзя", — сказал Леонтьев, отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность одностороннего выхода США из ДРСМД.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.