Россия будет учитывать в военном планировании шаги США по договору о РСМД

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Россия будет учитывать в военном планировании возможные недружественные шаги США в контексте выполнения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД.

"Мы уже проходили через подобный сценарий с так называемым кризисом евроракет. И похоже, что в США сейчас активизируются силы, которые хотели бы вновь пойти по этому пути. Это была бы, кончено, крайне опасная затея", — сказал Леонтьев.

По его словам, "она чревата по-настоящему большой бедой, причем не только для Европы, но и для самой Америки. "Так что хотелось бы надеяться, что разум все-таки возобладает, и что американские политики не станут наступать на те же грабли, с которыми имели возможность близко познакомиться их предшественники", — указал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва учитывать возникающие угрозы в военном планировании, Леонтьев заявил: "Думаю, что да". При этом, по его словам, очень может быть, что выход США из ДРСМД вызовет гонку вооружений. "Очень может быть, потому что когда одна сторона пытается нарушить баланс в свою пользу, предпринимаются меры по его восстановлению", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.