В МИД прокомментировали проект санкций США против России из-за РСМД

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Законопроект конгрессменов США о военном сдерживании РФ и необходимости разработать план по санкциям против Москвы за якобы нарушения в выполнении РСМД подрывает стратегическую стабильность, заявил РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.

"Опасность, как мы видим, здесь, прежде всего в нарастании напряженности и подрыве стратегической стабильности", — сказал Леонтьев.

Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей внесла 22 июня очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.