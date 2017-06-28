Глава Саратовской области подал документы на выдвижение в губернаторы

САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев в среду подал документы в избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона от партии "Единая Россия", сообщила РИА Новости представитель областного избиркома Татьяна Комольцева.

Выборы губернатора Саратовской области пройдут 10 сентября. ЕР выдвинула кандидатом Радаева, а ЛДПР — члена координационного совета регионального отделения партии Станислава Денисенко. Как сообщал обком КПРФ, партия рассматривает возможность выдвижения первого секретаря обкома, экс-депутата Госдумы Ольги Алимовой.

"Врио губернатора Радаев подал документы на выдвижение сегодня", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что теперь Радаеву нужно собрать 216 подписей в свою поддержку среди муниципальных депутатов, их он должен представить в избирком до 26 июля включительно.

Комольцева уточнила, что Радаев стал первым, кто подал документы на выдвижение на пост губернатора.