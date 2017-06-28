Глава Саратовской области подал документы на выдвижение в губернаторы

САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев в среду подал документы в избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона от партии "Единая Россия", сообщила РИА Новости представитель областного избиркома Татьяна Комольцева.
"Врио губернатора Радаев подал документы на выдвижение сегодня", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что теперь Радаеву нужно собрать 216 подписей в свою поддержку среди муниципальных депутатов, их он должен представить в избирком до 26 июля включительно.
Комольцева уточнила, что Радаев стал первым, кто подал документы на выдвижение на пост губернатора.