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Политика

В Открытом правительстве рассказали о ситуации с противодействием коррупции

09:1828.06.2017
(обновлено: 09:49 28.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРабота за компьютером. Архивное фотоРабота за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ситуация с раскрытием информации о выполнении ведомственных планов противодействия коррупции улучшилась и оценивается как удовлетворительная, но подход к их исполнению остается формальным, приводит Открытое правительство России результаты ежеквартального мониторинга по противодействию коррупции Экспертного совета при правительстве РФ за второй квартал 2017 года.

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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Члены совета склоняются к тому, что правовое регулирование процедуры получения подарков госслужащими необходимо совершенствовать, эксперты предлагают сделать типовой кодекс этики обязательным для исполнения, отмечая, что усиление и дополнение этого документа может сдвинуть "этический" вопрос с мертвой точки.

Согласно указу главы государства об утверждении Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, руководители федеральных органов госвласти должны были до 15 мая 2016 года внести в ведомственные планы противодействия коррупции изменения, направленные на достижение конкретных результатов в предотвращении коррупции, отмечают в пресс-службе Открытого правительства.

Меченные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ
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Председатель правительства поручил Минтруду и министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову совместно с Экспертным советом при правительстве РФ ежеквартально, начиная с 1 октября 2016 года, обеспечивать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими планами, говорится в сообщении.

© Fotolia / Helder AlmeidaДеньги в конверте
© Fotolia / Helder Almeida
Деньги в конверте

Данные мониторинга

"Во втором квартале 2017 года ситуация с раскрытием информации о реализации ведомственных планов противодействия коррупции улучшилась и оценивается как удовлетворительная. В то же время все еще прослеживается формальный подход к исполнению "антикоррупционных поручений" президента РФ", — приводит пресс-служба Открытого правительства результаты ежеквартального мониторинга.

Мониторинг показал, что, по состоянию на второй квартал, из 53 министерств и ведомств, деятельностью которых руководит правительство, только у Федерального дорожного агентства на официальном сайте не удалось найти антикоррупционный план на ‎2016-2017 годы. "У трех органов власти размещены старые планы с внесенными изменениями. Отчеты об исполнении планов за 2016 год разместили на своих сайтах менее половины ведомств", — приводит пресс-служба результаты наблюдения.

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В сообщении отмечается, что есть позитивные изменения в части работы федеральных ведомств с антикоррупционными планами. "Но основная проблема остается – подход к их подготовке и исполнению в большинстве случаев все еще носит формальный характер", — цитирует пресс-служба слова руководителя рабочей группы по противодействию коррупции Экспертного совета при правительстве Кирилла Кабанова.

Абызов обращает внимание, что в прошедшие годы качество реализации мероприятий Национального антикоррупционного плана зачастую оставляло желать лучшего, поступало множество замечаний к ведомственным планам противодействия коррупции.

"Многие из них были формальными и не учитывали отраслевую специфику. Во избежание повтора подобной практики важно повысить личное участие и персональную ответственность самих руководителей министерств и ведомств за выполнение всех пунктов этого основополагающего документа", — приводит пресс-служба слова министра РФ по вопросам Открытого правительства.

Подарки чиновникам

В сообщении пресс-службы отмечается, что экспертный совет также проанализировал, как госорганы исполняют требования законодательства, ограничивающие получение подарков чиновниками. По данным исследования, нормативные правовые акты, регулирующие процедуру получения госслужащими подарков, приняты в 47 из 53 министерств и ведомств.

"Более половины госорганов разместили на сайтах специальные формы уведомления о получении подарка. При этом формы заявлений о передаче подарков размещены на сайтах лишь девяти органов власти", — приводит пресс-служба Открытого правительства данные мониторинга.

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По мнению членов экспертного совета, исполнение министерствами и ведомствами норм об ограничениях на получение подарков оценивается как удовлетворительное, однако в ведомственных мероприятиях и документах прослеживается неполное понимание предмета регулирования, отсутствует единообразие правоприменения. В этой связи эксперты отмечают необходимость совершенствовать правовое регулирование процедуры получения подарков госслужащими.

Кабанов отметил, что чиновники часто обходят существующие ограничения, принимая в подарок алкоголь и продукты питания. "Эту ситуацию надо ломать. Моё мнение – чтобы не создавать хаос, нужно ввести полный запрет на получение подарков госслужащими, за исключением пластиковых ручек и календарей, а несоблюдение расценивать как получение взятки", — цитирует пресс-служба слова руководителя рабочей группы по противодействию коррупции Экспертного совета при правительстве.

Совершенствование этических основ

Экспертный совет предлагает рассмотреть ряд типовых конструкций неэтичного поведения, предшествующих совершению коррупционных правонарушений.

Непосредственно этическим вопросам посвящен Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года, отмечается в сообщении Открытого правительства.

"Сейчас положения данного документа носят рекомендательный характер, нарушение его положений не влечет никакой юридической ответственности. Мы должны добиться того, чтобы кодекс этики стал основой для принятия решений, чтобы он стал обязательным для исполнения. Усиление и дополнение этого документа могло бы сдвинуть "этический" вопрос с мертвой точки", — приводит пресс-служба слова Кабанова.

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