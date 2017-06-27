ЕР просит Собянина обеспечить видеокамерами все избирательные участки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московское отделение "Единой России" обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оснастить в единый день голосования все избирательные участки камерами видеонаблюдения, сообщила пресс-служба московского отделения партии во вторник.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, комментируя информацию об отказе от видеонаблюдения на муниципальных выборах в Москве, заявил, что ЦИК выступает за организацию видеонаблюдения на избирательных участках в ходе выборов всех уровней. В то же время, отметил он, в случае с муниципальными и региональными выборами этот вопрос находится в компетенции региональных властей.

"Единая Россия" выступила с предложением к мэру Москвы Сергею Собянину оснастить в единый день голосования все избирательные участки камерами видеонаблюдения", — сообщили в пресс-службе.

По словам секретаря московского отделения партии Андрея Метельского, это позволит повысить доверие граждан к избирательному процессу.

"Москвичи ждут от нас абсолютно честных и прозрачных выборов, и мы должны эти ожидания оправдать. Тем более что подобная практика для Москвы уже является определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного процесса", – цитирует пресс-служба партии слова Метельского.

Он добавил, что, несмотря на то что федеральное законодательство не требует организации видеонаблюдения, "в партии считают необходимым использовать этот инструмент гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября".