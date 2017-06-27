МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов предложил создать "черную книгу", посвященную случаям иностранного вмешательства в дела России.

"Может быть, нам действительно подготовить собственную "черную книгу" о вмешательствах (в дела РФ), там есть что написать. Я думаю, только том, посвященный Соединенным Штатам, будет достаточно объемным", — сказал Климов на первом заседании комиссии СФ во вторник.

"Наверное, имеет смысл взять за основу, скажем, 2000 год и посмотреть, что там наработали наши так называемые партнеры. И не только американские партнеры работали. Мы знаем, что вторая чеченская война активно базировалась на вмешательстве во внутренние дела нашей страны некоторых южных государств", — отметил сенатор.

Он полагает, что эта книга будет полезна при подготовке законодательных предложений, потому что позволит учитывать инструментарий, используемый для вмешательства во внутренние дела России.