МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Израиль и Россия обсуждают все возникающие спорные вопросы, чтобы не навредить отношениям двух стран, заявил во вторник председатель Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн.

"Я согласен, что отношения между парламентами наших стран развиваются довольно удовлетворительными темпами", — сказал Эдельштейн на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По словам Эдельштейна, межпарламентские отношения России и Израиля сосредоточены в основном на двух вещах.

"Во-первых, как при помощи парламентской деятельности усилить экономические, торговые и культурные связи между нашими странами. Во-вторых, в случае если возникают какие-то спорные вопросы, как обсуждать эти вопросы и находить эти решения, как это произошло неделю назад в рамках совместных рабочих групп комиссий по иностранным делам и обороны для того, чтобы не навредить развивающимся отношениям между нашими странами", — отметил председатель Кнессета.

Эдельштейн также выразил надежду, что в результате его визита в Россию будут расширяться связи на административном уровне.

Спикер израильского парламента начал во вторник трехдневный визит в Москву, где он удостоится редкой для иностранных гостей чести выступить с трибуны Совета Федерации. Для Эдельштейна это первое посещение РФ в его нынешнем качестве.