В Кремле отказались комментировать решение об отставке главы Балашихи

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о причинах отставки главы Балашихи Евгения Жиркова к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Во вторник в пресс-службе правительства Подмосковья сообщили, что Жирков написал заявление о сложении полномочий.

"Нет, я ничего не могу сказать. Мы подобную ситуацию не отслеживаем, это все-таки муниципальный уровень. Это скорее нужно задавать вопрос коллеге Воробьеву", — заявил Песков на вопрос журналиста, связано ли решение об отставке с ситуацией вокруг мусорного полигона Кучино.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном Кучино. Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.