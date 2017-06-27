Пушков назвал тревогу НАТО из-за растущей мощи России "чистым лицемерием"

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал лицемерием тревогу, которую выражают в НАТО в связи с растущей мощью России.
"В НАТО, которая многократно превосходит Россию по военному бюджету и вооружениям, выражают тревогу из-за растущей мощи России. Чистое лицемерие", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
В НАТО, к-ая многократно превосходит Россию по военному бюджету и вооружениям, выражают тревогу из-за растущей мощи России. Чистое лицемерие— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июня 2017 г.
В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.