Путин поздравил президента Таджикистана с Днем национального единства

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем национального единства и двадцатой годовщиной подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в стране, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля во вторник.

"Примите сердечные поздравления по случаю Дня национального единства и двадцатой годовщины подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане", — говорится в телеграмме.

Отмечается, что "подписание Общего соглашения стало знаковым событием в истории Таджикистана. Оно положило конец многолетней гражданской войне, способствовало достижению национального единства, открыло путь к мирному, благополучному развитию страны". Добавляется, что в "те годы Россия оказывала активную поддержку руководству и народу Таджикистана как в деле мирного урегулирования, так и в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе".

Также Путин выразил уверенность в том, что российско-таджикское стратегическое партнёрство, опирающееся на добрые традиции дружбы и взаимопомощи, будет и далее плодотворно развиваться на благо двух народов.

Глава РФ пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана – мира, благополучия и процветания.