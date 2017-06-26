СМИ: комитет СФ одобрил кандидатуру Мешкова на пост посла России во Франции

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова на должность посла России во Франции, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в комитете.

Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что комитет СФ в понедельник может рассмотреть кандидатуру Мешкова на должность посла РФ во Франции.

"Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков может быть назначен новым послом России во Франции. Его кандидатуру одобрили в комитете Совета Федерации по международным делам — об этом… сообщил источник в комитете", — пишет издание.

Двадцать второго июня источник в парламенте заявлял РИА Новости, что комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Мешкова на должность посла России во Франции.