"Родина" на субботнем съезде примет решение об участии в выборах президента

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партия "Родина" на субботнем съезде примет решение о своем участии в президентских выборах-2018, а также переизберет центральные руководящие органы, сообщает ее пресс-служба в понедельник.

Ранее председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил РИА Новости, что "Родина" 1 июля проведет свой третий съезд в Петербурге, в ходе которого выдвинет кандидатов в депутаты в рамках электорального цикла 2017 года, а также выработает позицию относительно политической ситуации в России.

"Будет объявлена позиция партии "Родина" относительно выборов президента России в марте 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

В повестке переизбрание центральных руководящих органов, выдвижение кандидатов на выборы различного уровня в 2017 году и формирование позиции "Родины" по ключевым внутриполитическим вопросам. "В частности, партия "Родина" объявит о начале процесса "реновации политической системы РФ" и укрупнения российских партий", — говорится в сообщении.

Среди почетных гостей съезда, по данным пресс-службы, ожидаются председатель партии "Гражданская платформа" депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, представители Трудовой партии России, партии "Великое Отечество", Российской социалистической партии и партии "Рожденные в СССР", объединения профсоюзов СОЦПРОФ, а также депутат Госдумы Сергей Вострецов (ЕР), соучредитель партии "Справедливая Россия", экс-лидер партии "Российские пенсионеры за справедливость" и бывший депутат шестой Думы Игорь Зотов.

"С отчетным докладом выступит председатель партии, депутат Государственной думы VII созыва Алексей Журавлев", — говорится в сообщении партии.

По данным пресс-службы, экспертные доклады представят главный редактор журнала "Национальная оборона", председатель совета партии по национальной обороне Игорь Коротченко и аналитик, политолог, председатель совета партии по экономике и бизнесу Михаил Хазин.

На думских выборах-2016 в палату проверили своих одномандатников две партии, которые не были представлены в шестой Думе: "Гражданская платформа" и "Родина", победителями в своих округах стали лидеры партий Рифат Шайхутдинов и Алексей Журавлев соответственно. По партийному списку "Родина" набрала чуть более 790 тысяч голосов (1,51%).