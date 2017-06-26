Путин встретился с членами Совбеза

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания были обсуждены текущие социально-экономические вопросы, а также ряд актуальных международных тем", — сказал Песков.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.