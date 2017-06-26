Лавров принял приглашение посетить Эфиопию в следующем году
13:4926.06.2017
(обновлено: 13:50 26.06.2017)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принял приглашение своего коллеги из Эфиопии Воркнеха Гебейеху посетить с визитом эту африканскую страну в следующем году.
"Я признателен своему коллеге за переговоры, очень доверительный характер наших отношений и за приглашение посетить Эфиопию, которое я с удовольствием принимаю", — сказал Лавров по итогам встречи с Гебейеху.
Эфиопский министр уточнил, что пригласил Лаврова посетить страну с визитом в следующем году.