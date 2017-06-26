О спонтанном назначении посла России в США речи не идет, заявила Захарова

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка, заявила, что ни о какой спонтанности с назначением российского посла в Вашингтоне речи не идет.

Накануне бывший посол США в Москве Майкл Макфол в Twitter попрощался со своим российским коллегой Кисляком, подчеркнув, что ему доставляло удовольствие работать вместе с ним, несмотря на расхождения во взглядах.

"В нашей стране решение о возвращении или назначении послов принимает президент. Это происходит в плановом порядке сразу после того, как назначен новый посол… В данном случае всё, что касается ротации российских послов в различных странах, проходит в плановом порядке. И если будет принято решение о назначении в США нового посла (а это целая процедура, занимающая несколько месяцев, соответственно, ни о какой спонтанности речи нет), то Сергей Иванович Кисляк, проработавший в США 9 лет, войдёт в историю двусторонних отношений как человек, делавший всё возможное для их развития даже в самые сложные моменты", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Про самого Макфола она добавила, что он сбежал "с позором из Москвы, провалив не только все возможные дипломатические задачи и протокольные явки и пароли, но даже ту странную миссию, которую ему поручила Администрация (Барака — ред.) Обамы".

Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Сейчас он является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным МИД РФ, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона". Как отмечала ранее Захарова, за годы своей службы на должности посла в Москве Макфол продемонстрировал "абсолютную профессиональную непригодность".

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной Думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне. При этом, как отмечала ранее газета "Коммерсант", Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.