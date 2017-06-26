Песков переадресовал вопрос о возможной отставке Кисляка в МИД

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков адресовал вопрос о возможной отставке посла РФ в США Сергея Кисляка в российское министерство иностранных дел, но обещал в случае соответствующего указа проинформировать СМИ.

"Во-первых, это все-таки нужно спрашивать в министерстве иностранных дел. Когда будет соответствующий указ, мы вас проинформируем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли отставка Кисляка и известно ли, чем он займется в дальнейшем.

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне.

При этом, как отмечала ранее газета "Коммерсант", Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.