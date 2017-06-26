Россия заинтересована в развитии отношений с Эфиопией, заявил Лавров

Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Воркнех Гебейех во время встречи. 26 июня 2017

Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Воркнех Гебейех во время встречи. 26 июня 2017

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с Эфиопией во всех областях, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы дорожим нашими отношениями, которые имеют более чем столетнюю историю, и заинтересованы в дальнейшем развитии нашего партнёрства во всех областях", — сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Эфиопии Воркнехом Гебейеху.

По словам Лаврова, в Москве ценят "ответственную, сбалансированную линию Эфиопии в мировых делах, ее активную роль в Африканском Союзе и в региональных структурах на африканском континенте".

"Самостоятельный курс способствует росту ее международного авторитета", — подчеркнул глава МИД РФ.

В свою очередь эфиопский министр поблагодарил Лаврова за тёплый приём.

"Я хочу заверить вас, что мы и в дальнейшем будем отстаивать позицию России на международных форумах и в рамках нашего международного сотрудничества", — отметил Гебейеху.