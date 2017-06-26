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Политика

Посол Белоруссии рассчитывает на разрешение ситуации с контролем на границе

10:1926.06.2017
(обновлено: 10:21 26.06.2017)
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© РИА Новости / Юрий ПироговПерейти в фотобанкНа таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией. Архивное фотоНа таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Пирогов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко рассчитывает на скорейшее разрешение ситуации с контролем на российско-белорусской границе. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Сотрудник службы безопасности с собакой у зоны паспортного контроля. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию. На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях.

Петришенко отметил, что "одна из сегодняшних проблем, вызывающих озабоченности и нарекания как со стороны граждан Беларуси и России, так и от граждан третьих стран, – это некоторые… новации пересечения белорусско-российской границы".

Город Минск. Архивное фото
© Flickr / Chris Price
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"За более чем двадцатилетний период ее открытости для всех граждан, в том числе иностранных, посещающих наши страны, стало привычным и удобным путешествовать через Беларусь в Россию и обратно на личном транспорте, автобусом, поездом. Теперь же из-за отсутствия международных пунктов пропуска на сухопутной границе граждане третьих стран вынуждены закладывать немалый крюк через Прибалтику или Украину. Накладно и неудобно. Появились пограничные зоны, восстановлен паспортный контроль, растут очереди в местах пропуска", — сказал посол.

По его словам, введя пятидневный безвизовый режим, Белоруссия только отказалась от взимания визового сбора, а в плане осуществления контрольных функций и мероприятий ситуация "осталась для пересекающих границу фактически прежней".

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / Brian Jackson
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"Безусловно, ситуация в мире кардинально изменилась, резко возросли риски, связанные с террористическими угрозами, миграционными проблемами. Но, несмотря на желание принять дополнительные меры безопасности для своих стран и граждан, в этом контексте мы не должны забывать не только о сохранении транзитной и туристической привлекательности наших стран, но в первую очередь – об имидже Союзного государства в целом", — сказал Петришенко.

Он отметил, что совместными усилиями ведется активный диалог на разных площадках и уровнях – от экспертных до высоких государственных, – где обсуждаются возможности принятия совместных мер в части обеспечения дополнительной безопасности на внешней границе Союзного государства и поиска взаимоприемлемого решения для восстановления действовавшего режима пересечения белорусско-российской границы без ущерба для сторон.

Дворцовый комплекс Несвижский замок в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Чичерина
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"Продолжается работа и по соответствующему соглашению по взаимному признанию виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев на территории государств – участников Союзного государства. Препятствий к его принятию с нашей стороны нет. Надеюсь, это в том числе поможет в комплексе решить вышеназванные пограничные трудности, без отката на 20 лет назад в прошлое", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ заявил, что Россия и Белоруссия начинают экспертные консультации, нацеленные на согласование договоренности о взаимном признании виз. По его словам, это потребует профессиональных, технических, экспертных консультаций, которые сейчас начинаются, и впоследствии стороны "очень серьезно продвинутся и к формированию не только единого миграционного, но и единого визового пространства".

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 11.00 мск.

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