СЕУЛ, 26 июн — РИА Новости. Отношения России и Южной Кореи всегда строились на принципах добрососедства и уважения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем национального собрания Южной Корея Чон Се Гюном.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с официальным визитом в Сеуле, где пройдет второе совещание спикеров стран Евразии.

"Такое совещание дает возможность общения, и в ходе общения мы понимаем лучше друг друга, понимаем проблемы, которые беспокоят граждан наших стран. Это хорошая форма в рамках парламентского измерения понять друг друга, найти новые решения, которые волнуют жителей наших стран. Отношения России и Кореи развиваются, и очень важно, чтобы мы в рамках парламентских контактов сделали все для этого", — сказал Володин.

Представляя делегацию РФ, спикер Госдумы РФ обратил внимание на то, что в ней присутствует депутат Сергей Тен, который имеет корейское происхождение.

"Во время оккупации Кореи Японией его (Тена) родители были вывезены на Сахалин и оттуда и пошел их род. Они потом переехали в Иркутскую область. И он избирался в Госдуму", — рассказал Володин.

"Так через историю жизни человека, его предков можно проследить и отношения наших стран. Они всегда строились на принципах добрососедства, уважения друг к другу, 4,5 тысячи наших солдат погибли, освобождая Корею. Они прошли до 38-й параллели, после захватчики бежали скорее. Это тоже наша с вами история", — отметил спикер Госдумы.

В состав делегации РФ также входят в том числе вице-спикер Госдумы, глава группы дружбы с парламентом Кореи Ольга Епифанова, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, председатель комитета по экологии Ольга Тимофеева и председатель комитета по экономполитике Сергей Жигарев, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.