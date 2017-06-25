Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в пензенское заксобрание

САРАТОВ, 25 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Делегаты внеочередной 58-й конференции пензенского регионального отделения ЛДПР в воскресенье выдвинули лидера партии Владимира Жириновского во главе партийного списка на выборах в законодательное собрание области, сообщила пресс-служба реготделения партии.

"По результатам прошедшего на конференции тайного голосования список кандидатов в депутаты законодательного собрания Пензенской области возглавил Владимир Жириновский. В общеобластной части списка значится также координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев", — говорится в сообщении.

Кроме того, партия выдвинула кандидатов по 18 региональным группам партийного списка, а также по всем 18 одномандатным избирательным округам. "Все без исключения кандидаты являются членами политической партии ЛДПР", — уточняется в сообщении.

Выборы в заксобрание Пензенской области пройдут 10 сентября, в ходе которых будут избраны 36 депутатов, из них 18 — по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. Источник в правительстве региона ранее сообщил РИА Новости, что на выборах в областной парламент список единороссов возглавит губернатор области Иван Белозерцев.

Жириновский также возглавлял список ЛПДР на предыдущих выборах в областной парламент в 2012 году, однако пройти в заксобрание партии не удалось.