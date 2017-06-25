Рогозин назвал размещение ПРО США в Европе чистой провокацией

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Размещение ПРО США в Европе, в том числе модернизация системы ПРО в Гренландии является чистой провокацией; Россия продолжит развивать системы противовоздушной и противоракетной обороны для поддержания стратегического баланса и общей безопасности, заявил РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Тем самым он прокомментировал сообщения СМИ о модернизации системы ПРО США на севере Гренландии.

"То, что они делают – чистая провокация. Существует стратегический баланс, который на сегодняшний момент дает точную гарантию того, что любой агрессор, если он нападет на Россию, неважно откуда, из Тихого океана или Атлантического, будет физически немедленно уничтожен", — резюмировал заместитель главы правительства РФ.

"Мы планомерно вкладываем серьезные деньги в создание и космического и наземного эшелонов противовоздушной и противоракетной обороны. Основные наши промышленные и административные центры мы уже давно закрыли. А скоро, через два-три года, закроем полностью все наши потребности в том, чтобы видеть любые старты враждебных для нас баллистических и крылатых ракет", — подчеркнул вице-премьер РФ.

Рогозин отметил, что Россия "это делает на своей территории". Он предположил, что установка российских систем на Кубе, в Никарагуа или Сербии вызвала бы острейший протест США, несмотря на американские ПРО в Польше, Румынии, Гренландии.

"У нас после развала Советского союза долгое время не вкладывались деньги в создание системы ПВО. На примере Югославии 1999 года мы увидели, что бывает со страной, которая не имеет серьезной системы ПВО. Ее расстреливают в упор", — сказал Рогозин.

Вице-премьер находился в минувшие дни в Белграде в связи с инаугурацией президента Сербии Александра Вучича.