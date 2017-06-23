Ройзман стал восьмым кандидатом в губернаторы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал документы на участие в выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", сообщается в пятницу на сайте свердловского избиркома.
"Двадцать третьего июня в рабочую группу Избирательной комиссии Свердловской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, обратился Евгений Ройзман. Ранее он был выдвинут кандидатом на должность губернатора на заседании федерального бюро партии "Яблоко", прошедшем в Москве", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что члены рабочей группы проверили документы, которые представил Ройзман. По итогам рассмотрения председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Евгению Ройзману письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда.
С этого дня Ройзман может начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения, отмечает избирком.