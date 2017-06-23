Ройзман стал восьмым кандидатом в губернаторы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал документы на участие в выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", сообщается в пятницу на сайте свердловского избиркома.

Ранее в региональную избирательную комиссию подали документы семь претендентов: Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от "Российской экологической партии", Игорь Торощин от ЛДПР и Виктор Костромин от партии "Народ против коррупции".

"Двадцать третьего июня в рабочую группу Избирательной комиссии Свердловской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, обратился Евгений Ройзман. Ранее он был выдвинут кандидатом на должность губернатора на заседании федерального бюро партии "Яблоко", прошедшем в Москве", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что члены рабочей группы проверили документы, которые представил Ройзман. По итогам рассмотрения председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Евгению Ройзману письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда.

С этого дня Ройзман может начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения, отмечает избирком.