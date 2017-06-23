Лавров заявил, что Россия готова возобновить консультации с США по Украине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российская Федерация готова возобновить двусторонний канал консультаций РФ-США по Украине в дополнение к "нормандскому” формату, однако Москва пока не получила конкретных откликов от Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, ранее существовал двусторонний канал США-Россия на уровне представителей госдепартамента и администрации президента Российской Федерации по обсуждению урегулирования ситуации на Украине. Он добавил, что подобные двусторонние каналы у Вашингтона существовали и с Берлином, и с Парижем, и с Киевом.

"В нынешней ситуации мы, когда здесь у нас был (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон в апреле, когда я был в Вашингтоне, встречался с (президентом США) Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном в мае этого года, мы при обсуждении украинского кризиса подтвердили нашу готовность возобновить вот этот двусторонний канал, если администрация Дональда Трампа сочтет это целесообразным. Мы считали, это было бы полезным, но пока каких-то конкретных откликов на эту нашу заинтересованность не получили", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью белорусским СМИ.

Ранее Лавров после переговоров с Тиллерсоном сказал, что они "вспомнили о том, как при предыдущей администрации был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к четверке, работающей в рамках "нормандского формата"". Как отметил тогда глава МИД РФ, Москва почувствовала заинтересованность нынешней администрации США продолжить двусторонние контакты по этой теме с тем, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей. Министр иностранных дел России также сказал, что РФ будет приветствовать такие усилия и готова к ним.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.