Охлаждения в отношениях с ЕС со стороны России не было, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. У России не было охлаждений в отношениях с Евросоюзом, в Москве убеждены что РФ и ЕС должны сотрудничать равноправно и откровенно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.
Он отметил, что такой вопрос ставили перед странами постсоветского пространства западные коллеги и ставили неоднократно.
"Чего стоит первый "майдан" на Украине 2004 года, когда министры иностранных дел стран Евросоюза публично требовали от Киева сделать выбор, с кем вы хотите быть: с Россией или с Европой. Я считаю, это безобразная, подрывная просто политика, которая до сих пор аукается и украинскому народу, да и многим другим, не только там она применялась и проводилась. Мы, повторю еще раз, всегда, и можно посмотреть нашу внешнеполитическую концепцию, где сказано, что мы за равноправное, продвинутое стратегическое партнерство с Европейским союзом. Этот принцип остается в наших доктринальных установках", — добавил Лавров.