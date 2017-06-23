Охлаждения в отношениях с ЕС со стороны России не было, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. У России не было охлаждений в отношениях с Евросоюзом, в Москве убеждены что РФ и ЕС должны сотрудничать равноправно и откровенно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

"Отмечу, кстати, что с нашей стороны не было какого-либо охлаждения к Европейскому союзу. Мы по-прежнему убеждены, что Россия и Евросоюз, как и Беларусь и Евросоюз и другие наши с вами соседи, с Евросоюзом должны сотрудничать транспарентно, равноправно и откровенно. И мы никогда не ставили перед нашими партнерами на постсоветском пространстве вопрос: "вы должны выбирать, с кем вы хотите быть: с Россией или с Западом", — сообщил Лавров.

Он отметил, что такой вопрос ставили перед странами постсоветского пространства западные коллеги и ставили неоднократно.

"Чего стоит первый "майдан" на Украине 2004 года, когда министры иностранных дел стран Евросоюза публично требовали от Киева сделать выбор, с кем вы хотите быть: с Россией или с Европой. Я считаю, это безобразная, подрывная просто политика, которая до сих пор аукается и украинскому народу, да и многим другим, не только там она применялась и проводилась. Мы, повторю еще раз, всегда, и можно посмотреть нашу внешнеполитическую концепцию, где сказано, что мы за равноправное, продвинутое стратегическое партнерство с Европейским союзом. Этот принцип остается в наших доктринальных установках", — добавил Лавров.