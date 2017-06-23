Лавров назвал надуманными предлоги НАТО для развертывания баз у границ РФ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. НАТО использует надуманные предлоги для развертывания своей инфраструктуры у границ с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все вот эти вот приготовления, которые сейчас реализуются на практике, когда инфраструктура НАТО приближается к нашим общим границам, когда новые подразделения направляются туда же, причем под лозунгом постоянной ротации, что означает постоянное развертывание во всех практических смыслах. Мы прекрасно понимаем, что предлоги, которые используются для оправдания подобного рода действий, они надуманные", — сказал Лавров в интервью белорусским СМИ.

Министр отметил, "что (даже если) не было бы государственного переворота на Украине, после которого мы вынуждены были прийти на защиту тех людей, которые отказались подчиняться путчистам неонацистского толка, все равно, было бы что-нибудь придумано, потому что натовские планы никогда не менялись и с разной степенью интенсивности были нацелены на то, чтобы жадно осваивать то геополитическое пространство, которое, как они считали, оказалось бесхозным после распада Советского Союза".

"Вот эта стратегия, она, к сожалению, к огромному, возобладала над теми, кто предлагал после распада Советского Союза идти не по укреплению Североатлантического альянса, не по его бесконечному расширению во все стороны и, прежде всего, на восток, не по пути углубления разделительных линий в Европе, а по пути все-таки выработки общего подхода, может быть, под крышей ОБСЕ, либо под какой-либо иной универсальной крышей, подхода, который опирался бы на обеспечение равной, неделимой безопасности для всех стран североатлантического региона", — добавил Лавров.

По его словам, Россия же, со своей стороны, старается делать все, что необходимо "для поддержания нормальной атмосферы в Европе, для укрепления доверия, для недопущения обострения ситуации, недопущения нагнетания каких-то конфронтационных тенденций".