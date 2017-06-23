Волков уведомил ЦИК Мордовии об участии в выборах главы республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Выдвинутый кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы Мордовии Владимир Волков в пятницу представил в Центральную избирательную комиссию республики документы об участии в выборах руководителя региона, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Двадцать третьего июня в Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия прошла процедура выдвижения Владимира Волкова кандидатом на пост главы Мордовии… Владимир Волков лично передал в ЦИК РМ документы о согласии баллотироваться и необходимые решения партии о его выдвижении", — говорится в сообщении.

В соответствии с законом о выборах главы Мордовии с сегодняшнего дня Волков считается выдвинутым кандидатом на пост руководителя региона, а ЦИК уведомлена об его участии в избирательной кампании.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля назначил главу республики Мордовия Владимира Волкова, срок полномочий которого истекал в мае, исполняющим обязанности главы региона. Государственное собрание Мордовии назначило выборов главы республики на 10 сентября.

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