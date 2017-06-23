В Керчи выбрали нового главу города

Николай Гусаков во время конференции Керченского местного отделения ВПП Единая Россия. 22 июня 2017

Николай Гусаков во время конференции Керченского местного отделения ВПП Единая Россия. 22 июня 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Главой муниципального образования Керчи, председателем Керченского горсовета избран Николай Гусаков, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.

Предыдущий глава горсовета Лариса Щербула написала заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

"Главой Керченского горсовета выбран Николай Гусаков", — сказал Фикс.

Решение принято в пятницу на сессии горсовета путем тайного голосования. Кандидатуру Гусакова поддержал 21 депутат, его соперника Андрея Круглова – 4.

"Николай Гусаков проработал в качестве заместителя председателя горсовета более года. Он знает свое работу, коммуникабельный, неконфликтный и авторитетный в городе человек", — подчеркнул Фикс.

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