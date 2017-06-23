В Керчи выбрали нового главу города

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Главой муниципального образования Керчи, председателем Керченского горсовета избран Николай Гусаков, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.
"Главой Керченского горсовета выбран Николай Гусаков", — сказал Фикс.
Решение принято в пятницу на сессии горсовета путем тайного голосования. Кандидатуру Гусакова поддержал 21 депутат, его соперника Андрея Круглова – 4.
"Николай Гусаков проработал в качестве заместителя председателя горсовета более года. Он знает свое работу, коммуникабельный, неконфликтный и авторитетный в городе человек", — подчеркнул Фикс.
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