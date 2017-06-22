В МИД рассказали о подготовке визита в Москву короля Саудовской Аравии

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Москва рассчитывает, что визит короля Саудовской Аравии состоится в "скором будущем", стороны настроены на это, заявил в четверг журналистам замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Мы надеемся, что визит будет. Есть приглашение и подтверждено желание самого короля посетить РФ. Сейчас, как я понимаю, речь идет об удобном времени, которое было бы приемлемо для руководства Саудовской Аравии и РФ. Мы надеемся и рассчитываем, что он довольно скоро состоится. Есть желание обеих сторон провести этот визит уже в довольно скором будущем", — сказал Богданов.