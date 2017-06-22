Захарова: Россия будет вынуждена отреагировать на расширение санкций США

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия будет вынуждена отреагировать на расширение американских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На санкции традиционно отвечают какими-то зеркальными методами. Как говорил господин (замглавы МИД РФ Сергей) Рябков, этот вопрос находится в стадии проработки. Увы, к сожалению, вынуждены будем на это реагировать", — сказала она.

Во вторник минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций и против замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.