Лавров и глава МИД ФРГ проведут переговоры в Краснодаре

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 июня в Краснодаре проведет переговоры с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 июня для участия в открытии 14 Российско-Германской конференции городов партнеров будет находиться глава российского МИДа Сергей Лавров. С германской стороны запланировано участие вице-канцлера, федерального министра иностранных дел ФРГ господина Габриэля. Конференция призвана дать дополнительный импульс сотрудничеству городов-побратимов… также запланировано проведение переговоров министра иностранных дел России с его германским коллегой" — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, около 100 пар городов России и Германии имеют официальные соглашения о партнерских связях.

В ходе конференции будет также объявлено о запуске перекрестного года региональных муниципальных партнерств 2017-2018 под патронатом министерств иностранных дел ФРГ и России.