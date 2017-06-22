Депутат отметил важность таких фильмов, как "Интервью с Путиным"

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. России необходимо чаще доводить свою позицию до американских СМИ так, как это было сделано режиссером Оливером Стоуном в фильме "Интервью с Путиным", заявил РИА Новости в кулуарах арктического форума депутат Госдумы РФ Георгий Карлов.

По его словам, такое мнение выразили конгрессмены США, с которыми законодателю удалось пообщаться.

"Они указывают нам – российской стороне, что нужно как можно больше проводить разъяснение позиции в СМИ в Соединенных Штатах. Ну, допустим, фильм, который был снят Оливером Стоуном о Владимире Путине, это очень правильный подход. Следовало бы увеличить появление подобных вещей в публичной плоскости для разъяснения российской позиции", — сказал он.

"Образ России как врага времен холодной войны до сих пор присутствует в головах таких закоренелых русофобов, как Маккейн. Образ врага понятен. Да и есть устоявшееся мнение, позиция, что есть внешний враг. И он подходящий – сильный партнер Россия. Это (создание такого врага) возможность перегруппировки внутриполитических действий", — добавил депутат.

Карлов прибыл в Вашингтон вместе с членом Совета Федерации от Мурманской области Игорем Чернышенко. Российские законодатели встречались и планируют встретиться с сенатором Лизой Мурковски, конгрессменами Доном Янгом, Даной Рорабахером.

На прошлой неделе на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — фильм, основанный на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. В России фильм показывает Первый канал.