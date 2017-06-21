Короля Саудовской Аравии пригласили с визитом в Россию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Король Саудовской Аравии получил приглашение посетить Россию, даты возможного визита пока не известны, заявил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я знаю, что он получил от нас приглашение, оно неоднократно подтверждалось, но время визита не согласовано еще", — сказал Ушаков РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

В среду телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что саудовский король Сальман сменил наследного принца. Вместо Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля, министр обороны Мухаммед бен Сальман. В конце мая он еще в статусе преемника наследного принца посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Мухаммед бен Сальман заявил тогда, что Москва и Эр-Рияд не имеют противоречий в своей политике и есть "очень много точек взаимопонимания между двумя странами".

Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Катара, которая, "к сожалению, не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой".

По данным пресс-службы, были обсуждены актуальные вопросы развития российско-саудовских отношений в различных областях, выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества и условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.