"Единая Россия" выдвинула Волкова на выборы главы Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" по итогам конференции в среду выдвинуло кандидатом от партии на выборы главы Мордовии врио руководителя республики Владимира Волкова, сообщили РИА Новости в региональном отделении.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании, по итогам которого будет определен кандидат от партии на выборы главы республики, примут участие Волков, заместитель председателя правительства — министр экономики республики Владимир Мазов и глава Чамзинского района Вячеслав Цыбаков. Конференция регионального отделения "Единой России" по выдвижению кандидата от партии на пост главы региона была назначена на 21 июня.

"В работе конференции приняли участие 226 делегатов. Большинство из них – 221 – проголосовали за выдвижение Владимира Волкова кандидатом от партии на пост главы Мордовии", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля назначил главу республики Мордовия Владимира Волкова, срок полномочий которого истекал в мае, исполняющим обязанности главы региона. Государственное собрание Мордовии назначило выборы главы республики на 10 сентября.

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