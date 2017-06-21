ОП будет следить за выборами в России для контроля попыток влияния извне

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Члены Общественной палаты РФ планируют осуществлять контроль за выборами в России, поскольку в сложившейся международной обстановке велика вероятность попыток влияния извне на этот процесс, заявил в среду первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП Максим Григорьев.

"Много направлений (деятельности — прим.), среди которых я отмечу общественный контроль за выборами, которым мы тоже будем заниматься. В свое время Общественная палата вела эту деятельность. Эта тематика очень серьезная, потому что это вопрос, который с одной стороны беспокоит общество, а с другой стороны, конечно, в той международной обстановке, которая сейчас сложилась, велика вероятность попыток вмешательства со стороны внешних сил, в том числе и в тематику выборов. Поэтому очень важно, чтобы у гражданского общества было и понимание ситуации, и своя четкая и ясная позиция", — сказал Григорьев на круглом столе в Москве.

Он добавил, что комиссия, в которой он состоит, будет также заниматься мониторингом вопроса нелегальной миграции, противодействием распространению террористической и экстремистсткой пропаганды, урегулированием межрелигиозных и межнациональных отношений.