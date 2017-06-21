Ройзман станет кандидатом в губернаторы Свердловской области от "Яблока"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральное бюро "Яблока" в среду тайным голосованием утвердило мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве кандидата от партии на выборах губернатора Свердловской области, передаёт корреспондент РИА Новости.

На выдвижение от партии также претендовал предприниматель Сергей Тюриков. Выдвинуть кандидатуру Ройзмана предполагалось в субботу на конференции "Яблока" в Екатеринбурге, однако после демарша главы регионального отделения Юрия Переверзева, сложившего с себя полномочия и вышедшего из партии, принятие решения о кандидате было перенесено на следующую неделю.

Ройзман получил 9 из 10 голосов членов бюро партии, за Тюрикова проголосовал один член бюро.

В ходе заседания основатель партии Григорий Явлинский привел аргументы в пользу Ройзмана, упомянув о его опыте работы депутатом Госдумы, членом правительственной комиссии по борьбе с наркоманией, главой Екатеринбурга и об авторстве законов.

"Таких сильных и смелых людей, как Ройзман, в российской политике нет. Неужели вам непонятно, что борьба с наркомафией – дорога на кладбище? И он боролся одновременно и с властями, и с наркомафией. Это означает, что у человека есть опыт, готовность, умение, склонность к борьбе с мафией – а это едва ли не главное в работе на посту губернатора. Мафия – главная черта региональной жизни. Только за одно это качество человека надо выдвинуть", — сказал Явлинский.

Политик подчеркнул, что лично согласовал с Ройзманом все 10 пунктов меморандума политической альтернативы "Яблока". "Этого вполне достаточно, чтобы понимать его политическую позицию. Мы готовы помогать в работе над его экономической программой", — заключил Явлинский.

В региональную избирательную комиссию подали документы уже шесть претендентов на пост главы Свердловской области: Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от "Российской экологической партии" и Игорь Торощин от ЛДПР.