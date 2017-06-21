Бюро "Яблока" приостановило полномочия руководства свердловского отделения

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральное бюро "Яблока" в среду приостановило деятельность руководящих органов свердловского отделения — конференции, регсовета и бюро регсовета, председателя и его заместителей, передает корреспондент РИА Новости.

Партия в среду проводит заседание бюро, на котором утвердит кандидатуру в губернаторы Свердловской области; на выдвижение от партии претендуют мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и предприниматель Сергей Тюриков. Выдвинуть кандидатуру Ройзмана предполагалось в субботу на конференции "Яблока" в Екатеринбурге, однако после демарша главы регионального отделения Юрия Переверзева, сложившего с себя полномочия и вышедшего из партии, принятие решения о кандидате было перенесено на следующую неделю.

Как пояснили в пресс-службе партии, полномочия регионального отделения переходят к федеральному бюро. "Назначена перерегистрация и проверка соответствия данных учета членов партии фактическому состоянию свердловского отделения. Экс-председатель свердловского "Яблока" Максим Петлин назначен уполномоченным по финансовым вопросам и оперативному управлению реготделением", — сообщили в пресс-службе.

В заседании бюро принимают участие Ройзман и Тюриков. Кандидат в губернаторы будет определен тайным голосованием.