Тулеев не намерен досрочно слагать полномочия губернатора Кузбасса

КЕМЕРОВО, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не планирует снимать с себя полномочия главы региона и намерен исполнять их до конца срока в 2020 году, сообщили РИА Новости в главном управлении по работе со СМИ региональной администрации.

Глава Кузбасса официально находится в отпуске с 22 мая. В соответствии с уставом области обязанности губернатора в этот период исполняет его первый заместитель — Владимир Чернов. Отсутствие Тулеева на рабочем месте и на публике породило слухи о его проблемах со здоровьем, возможной отставке и даже смерти. В среду пресс-служба главы региона подтвердила, что Тулееву сделали операцию на позвоночнике, он хорошо себя чувствует и проходит курс реабилитации. Все это, по данным ведомства, не повлияло на работу областной администрации.

"Снимать с себя полномочия губернатор не планирует и собирается исполнять свои обязанности до конца срока в 2020 году", — сказал собеседник агентства.

В областной администрации ранее подтвердили, что губернатор, несмотря на отпуск, следит за происходящим в регионе, ему докладывают о состоянии дел. Его заместители и отраслевые департаменты работают в штатном режиме, все запланированные ранее мероприятия проходят по графику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать информацию о состоянии здоровья губернатора Амана Тулеева, заявив, что никаких кадровых решений в связи с этим по-прежнему не принималось.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона.