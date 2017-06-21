На Ямале рассказали о планах по сотрудничеству с Финляндией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Салехард и город Рованиеми (Финляндия) договорились сотрудничать, в том числе в сферах научных исследований, экотуризма и культуры, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Сегодня, 21 июня, представители городской думы и администрации Салехарда, департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО отправились в город Рованиеми с рабочим визитом. Ямальцы обсудят план мероприятий по укреплению сотрудничества между столицей ЯНАО и Рованиеми", — говорится в сообщении.

В частности, ямальцы и финны рассчитывают проводить совместные научные исследования, развивать экотуризм, реализовывать социальные проекты, а также обмениваться опытом в области культуры и искусства, молодёжной политики, образования и спорта. Ямальцы подготовили несколько предложений в план мероприятий, которые будут реализованы в 2017-2018 годах, уточняют власти.

В рамках визита запланированы встреча с мэром Рованиеми, посещение спортивно-образовательного комплекса "Санта спорт", культурного центра "Корунди", арктического центра-музея "Арктикум", научного центра "Пилке", сообщает правительство ЯНАО.

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