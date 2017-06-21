В Нижнем Новгороде выбрали нового главу города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Депутаты Нижегородской городской думы в среду единогласно избрали главой города Елизавету Солонченко, которая до этого являлась и.о руководителя города.

Полномочия прежнего главы города Ивана Карнилина гордума прекратила 24 мая, Корнилин сам написал заявление об уходе с поста. На этом же заседании планировалось избрать нового руководителя города. Сразу 40 депутатов, входящих в разные партийные фракции, поддержали предложение выдвинуть на эту должность заместителя главы города, председателя фракции партии "Единая Россия" Елизаветы Солонченко. Однако она обратилась к депутатам с просьбой отложить принятие решения на две недели, чтобы пройти необходимые формальные процедуры. Депутаты назначили внеочередное заседание на 7 июня, а также избрали Солонченко и.о. главы города.

Накануне июньского заседания в гордуме сообщили, что оно не состоится, не поясняя причин. В среду в ходе заседания большинство депутатов вновь высказались за выдвижение на должность главы города Солонченко, отмечая ее профессионализм, порядочность и ответственность. По мнению депутатов, она – "единственный кандидат, который консолидирует гордуму".

Солонченко отметила, что для нее это непростое решение. По словам и.о главы города, протокол конференции местного отделения "Единой России" о выдвижении ее на этот пост генсовет партии пока не рассмотрел. Несмотря на это Солонченко сообщила, что не будет брать самоотвод.

Еще одним претендентом на пост главы города стал самовыдвиженец Евгений Лазарев (КПРФ). Между тем руководитель фракции КПРФ в гордуме Николай Сатаев сообщил, что фракция раньше уже приняла решение поддержать Солонченко и менять его не будет. Таким образом, в бюллетень для тайного голосования по избранию главы города были внесены две кандидатуры.

"За кандидатуру Солонченко проголосовали 39 депутатов, за Лазарева – 0. В результате тайного голосования Елизавета Игоревна Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода", — сказал глава счетной комиссии.