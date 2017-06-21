Президент Бразилии выступил за углубление межпарламентских связей с Россией

Президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 20 июня 2017

Президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 20 июня 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Бразилии Мешел Темер на встрече со спикером СФ Валентиной Матвиенко в Москве заявил о необходимости укреплять межпарламентское взаимодействие с Россией.

"Это не первый раз, когда я посещаю Россию. И вспоминая о нашей встрече почти два года назад, меня не оставляет мысль, что межпарламентские связи между нашими странами имеют важное значение", — сказал Темер.

Президент Бразилии подчеркнул, что основная цель его визита — "внести посильный вклад в укрепление связей и стратегического партнёрства".

"Межпарламентское сотрудничество работает на углубление дружеских отношений между нашими странами. Группы дружбы, которые существуют в рамках наших парламентов, и группы дружбы в наших парламентах работают на углубление нашего сотрудничества, кроме того, им также необходимо сосредоточится и на вопросах экономических отношений", — заявил Темер.

Он также выразил надежду, что в ходе заседания Межпарламентского союза, который состоится осенью в Санкт-Петербурге, России и Бразилии "удастся укрепить межпарламентскую дружбу и взаимодействие в вопросах экономики".