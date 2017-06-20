Глава МИД Франции: Париж не стремится к политической изоляции России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мы не стремимся ни к экономической, ни к политической изоляции РФ, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы живем на общем европейском континенте, мы бы очень хотели, чтобы этот континент стал пространством сотрудничества, а никак не сосуществования и ни в коем случае не соревнования. Поэтому мы должны действовать совместно. Мы должны взаимными усилиями продвигать наши интересы безопасности, об этом мы говорили с господином Лавровым. Для этого необходимо друг друга понять. Хотел бы отметить с нашей стороны, что мы не стремимся к изоляции России от Европы, ни к ослаблению экономическому и финансовому России. Мы собираемся работать конкретно, прагматично над урегулированием тех проблем, которые ударяют и по интересам России, и по интересам Франции", — сказал глава МИД Франции.