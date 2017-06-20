Лавров заявил, что глава МИД Франции пригласил его посетить Париж

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана приглашение "в удобное время посетить" Париж.

"Я считаю, что разговор был весьма и весьма полезным. Мой коллега пригласил меня в удобное время посетить Париж, чтобы мы не теряли темпа в реализации договоренностей наших президентов, достигнутых на встрече в Версале. Я убежден, что мы постараемся — и наши сотрудники постараются — предметно прорабатывать то, о чем мы договариваемся", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам завершившихся переговоров с главой МИД Франции.