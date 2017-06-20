Лавров: Москва готова к возобновлению сотрудничества с Францией

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва готова к возобновлению работы механизмов межгосударственного сотрудничества с Францией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы, с российской стороны, готовы вновь начать работу тех механизмов межгосударственного сотрудничества, которые были последние четыре года заморожены. Обсудили коротко торгово-экономическое взаимодействие. В прошлом году после резкого падения товарооборот показал тенденцию к росту, эта тенденция продолжилась в первые месяцы нынешнего года. Договорились способствовать дальнейшим усилиям в этом направлении, тем более что со стороны бизнеса ощущается устойчивый интерес к дальнейшему взаимодействию", — сказал он.