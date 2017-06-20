Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 20 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 20 июня 2017

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что обсудил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом график предстоящих двусторонних контактов.

"Мы провели хорошие переговоры с министром иностранных дел Франции — господином Ле Дрианом. Переговоры проводились в развитие договоренностей президентов Путина и Макрона, которые были достигнуты в ходе их недавней встречи в Версале, и позволили нам обстоятельно, подробно рассмотреть полный спектр вопросов, наметить приоритетные направления совместного приложения усилий, включая и график дальнейших контактов на различных уровнях", — сказал Лавров на совместной с главой МИД Франции пресс-конференции по итогам переговоров.