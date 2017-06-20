Рябков заявил, что расширение санкций США не окажет эффекта на курс Москвы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Очередное расширение санкций со стороны США не окажет влияние на курс Москвы; российские компании и граждане не пострадают от новых ограничительных мер, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций и против замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму.

"Мы говорили с самого начала проведения Вашингтоном разрушительной, крайне деструктивной политики в части применения санкций к России, к нашим физическим и юридическим лицам, что искомого США эффекта они не дадут и дать не могут. Мы об этом повторяем постоянно, и об этом я заявляю в очередной раз. Но хотелось бы сказать и о другом в нынешней ситуации. Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", — заявил Рябков.

По его словам "те российские представители, которые оказались в этом списке именно сегодня, конечно, не пострадают от американских санкций".

"Мы уверены в собственной правоте. И все эти устремления тех, кто продумывает все новые санкционные меры по отношению к России в Вашингтоне, эти устремления останутся не более чем продуктом воспаленной политической мысли. Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.