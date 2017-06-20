Депутаты досрочно прекратили полномочия главы Чебоксар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Городское собрание депутатов на заседании во вторник досрочно прекратило полномочия главы Чебоксар Ирины Клементьевой, которая стала фигуранткой уголовного дела и написала заявление об уходе с поста, сообщает горсобрание.

СУСК по Чувашии в мае сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении Клементьевой. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о злоупотреблении должностными полномочиями. В июне ведомство возбудило еще два уголовных дела по статьям "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление должностными полномочиями". В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. По информации СК, Клементьевой "официально предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений".

Московский районный суд Чебоксар 16 июня избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Клементьевой запрещено выходить из помещения по месту установленного проживания без разрешения органа предварительного следствия, за исключением ежедневных прогулок в районе дома в период с 13 до 14 часов, а также общаться со всеми участниками уголовного судопроизводства, за исключением своих защитников.

"Сегодня, 20 июня, на 20-м очередном заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва Клементьевой Ирины Всеволодовны", — говорится в сообщении.

Поясняется, что решение принято в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава города и на основании личного заявления.

Чебоксарское городское собрание депутатов избрало Клементьеву главой города — председателем собрания на внеочередном заседании 29 ноября 2016 года. До этого она была заместителем председателя городского парламента. Прежний глава города Леонид Черкесов сложил полномочия после победы в сентябре на выборах в Госдуму.

Также депутаты в ходе заседания возложили исполнение обязанностей главы города на заместителя руководителя Чебоксар Николая Владимирова. "Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов временное исполнение полномочий главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов возлагается на Владимирова Николая Николаевича на непостоянной основе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе горсобрания РИА Новости не уточнили, когда депутаты планируют рассмотреть вопрос об избрании нового главы города.